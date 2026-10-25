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Происшествия

Один водитель – без прав, другой – не успел затормозить: тройное жесткое ДТП в Алматы

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на пр. Дулати ниже улицы Утегенова в ночь на 26 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Четыре машины двигались следом друг за другом на север: автомобиль марка, которого не установлена, Lada (ВАЗ-21099), Kia Sorento, Honda Odyssey.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

Когда первый автомобиль остановился у разделителя, чтобы совершить разворот, все автомобилисты притормозили, кроме водителя Honda.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

Очевидцы сообщают, что он на полном ходу врезался в Kia Sorento.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

От сильного удара Kia по инерции отбросило вперед на несколько метров, и автомобиль врезался в двигавшуюся впереди Lada, которую также отбросило.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: pexels

По неподтвержденной информации, в результате аварии пострадал водитель Honda, его госпитализировали.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

А вот водитель Lada (ВАЗ-21099), как выяснилось, во время оформления ДТП, вовсе управлял транспортным средством без водительского удостоверения. По предварительным данным, у него никогда не было водительских прав.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

Ранее мы сообщали о том, что внедорожник на скорости врезался в столб в Алматы. Позже в Алматы произошла еще одна авария, в которой пострадали несколько человек.

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Камила Салкымбаева
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