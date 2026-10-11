Рабочий сорвался с высоты в Кокшетау: инспекция труда не получила уведомление

В Кокшетау рабочий выпал с лестничного проема и получил тяжелые множественные травмы. Инспекция труда разбирается в происшествии, хотя не получала сигнал об этом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 октября 2026 года Instagram-паблик Nayza Kokshe, инцидент произошел в Васильковском микрорайоне. Мужчина сорвался с высокой лестницы, не менее пяти метров.

"Это уже не первый случай падения с высоты на объектах города с начала года. Кто-то контролирует и несет ответственность за безопасность работников, есть ли у них каски, страховочные пояса и другие защитные костюмы?" – говорится в публикации.

В Управлении полиции Кокшетау сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. А в Департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области указали, что сообщение о несчастном случае от работодателя не поступало.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. За несообщение работодателем о факте несчастного случая предусмотрена административная ответственность с дальнейшим исполнением предписания в части подачи сообщения о факте несчастного случая", – добавили в инспекции труда.

Месяц назад похожий инцидент уже был зарегистрирован. 8 сентября 2026 года на одном из строительных объектов в Кокшетау 19-летний рабочий сорвался с девятого этажа.