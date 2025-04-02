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Происшествия

Жителя Павлодара до смерти забили в бане

павлодарца убили в бане, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 18:50 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео, на котором видно, как несколько мужчин в одежде избивают посетителей бани. Одному из пострадавших нанесли удары по голове, сообщает Zakon.kz.

Позже выяснилось, что инцидент произошел в Павлодаре 1 апреля. Мужчина в результате побоев погиб.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС", – рассказали в полиции.

Отмечается, что в настоящее время проводятся "все необходимые следственные действия, направленные на объективное расследование всех обстоятельств и мотивов преступления".

Ранее в Темиртау группа подростков зашла в квартиру пожилого мужчины, избила его ногами по лицу и всячески унижала. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору". Позже стало известно, что этих подростков избили другие несовершеннолетние.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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