Полуголый мужчина устроил неожиданный переполох в школе Каскелена
Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина с голым торсом разбегается и бросается в окно школьного класса, где находились ученики. На следующем фрагменте его уже удерживают взрослые мужчины. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию.
Очевидцы заявили, что инцидент произошел в Каскелене.
В пресс-службе ДП Алматинской области ответили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.
По данным правоохранителей, среди учащихся и педагогов пострадавших нет. В данное время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В рамках расследования также проверят состояние психического здоровья задержанного.
Ранее сообщалось, что алматинка заявила об издевательствах над особенным ребенком.
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