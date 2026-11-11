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Происшествия

Полуголый мужчина устроил неожиданный переполох в школе Каскелена

Полуголый мужчина устроил неожиданный переполох в школе Каскелена, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 23:29 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина с голым торсом разбегается и бросается в окно школьного класса, где находились ученики. На следующем фрагменте его уже удерживают взрослые мужчины. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию.

Очевидцы заявили, что инцидент произошел в Каскелене.

В пресс-службе ДП Алматинской области ответили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По данным правоохранителей, среди учащихся и педагогов пострадавших нет. В данное время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В рамках расследования также проверят состояние психического здоровья задержанного.

Ранее сообщалось, что алматинка заявила об издевательствах над особенным ребенком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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