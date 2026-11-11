Полуголый мужчина устроил неожиданный переполох в школе Каскелена

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина с голым торсом разбегается и бросается в окно школьного класса, где находились ученики. На следующем фрагменте его уже удерживают взрослые мужчины. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию.

Очевидцы заявили, что инцидент произошел в Каскелене.

В пресс-службе ДП Алматинской области ответили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По данным правоохранителей, среди учащихся и педагогов пострадавших нет. В данное время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В рамках расследования также проверят состояние психического здоровья задержанного.

Ранее сообщалось, что алматинка заявила об издевательствах над особенным ребенком.