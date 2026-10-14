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Происшествия

Страшная авария с КамАЗом унесла жизнь мотоциклиста

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария с мопедистом, ДТП с мопедом, ДТП с мопедистом, авария с мопедом, авария с мотоциклистом, ДТП с мотоциклом, столкновение с мотоциклом, авария с мотоциклом, ДТП с мотоциклистом, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 05:43 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа, еще один получил травмы, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла ночью 12 октября 2026 года на одной из улиц Тобыла. По данным телеканала КТК, есть версия, что грузовик перегородил дорогу двум байкерам и они не успели среагировать.

38-летний водитель КамАЗа совершал левый поворот, когда в него на полном ходу врезались два мотоциклиста. 34-летний байкер скончался до приезда бригады скорой помощи, а его 29-летнего товарища с тяжелыми травмами госпитализировали.

Сообщается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другая страшная авария произошла в Костанае 9 октября 2026 года. Лихач на Chevrolet устроил жесткий таран на перекрестке в Костанае, пострадали несколько человек.

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Камила Салкымбаева
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