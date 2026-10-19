Санитары издевались над детьми в спеццентре Аягоза: прокуроры раскрыли детали дела
По данным надзорного органа, в социальном учреждении зафиксировали свыше 100 эпизодов систематического применения физического и психологического насилия над воспитанниками. Как выяснилось, санитары пользуясь беспомощным состоянием детей, совершали в их отношении противоправные действия.
Кроме того, проверка вскрыла полное бездействие и со стороны других сотрудников центра. Некоторые работники видели происходящее насилие, но не принимали никаких мер, чтобы пресечь его или защитить подопечных.
"По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по части 3 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением")", – прокомментировали в прокуратуре области Абай.
Чтобы обезопасить детей, всех причастных к истязаниям сотрудников уже отстранили от работы и полностью изолировали от воспитанников.
Ранее в Санкт-Петербурге (Россия) 12-летнему мальчику, пострадавшему от действий собственной матери, провели операцию. Женщина вылила ребенку в горло уксусную кислоту и пыталась утопить его в озере.