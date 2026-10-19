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Происшествия

Санитары издевались над детьми в спеццентре Аягоза: прокуроры раскрыли детали дела

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие, насилие над несовершеннолетним, насилие над ребенком , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 19:41 Фото: freepik
В Центре оказания специальных социальных услуг Аягозского района выявили массовые факты жестокого обращения с детьми. Об этом 19 октября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры области Абай, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в социальном учреждении зафиксировали свыше 100 эпизодов систематического применения физического и психологического насилия над воспитанниками. Как выяснилось, санитары пользуясь беспомощным состоянием детей, совершали в их отношении противоправные действия.

Кроме того, проверка вскрыла полное бездействие и со стороны других сотрудников центра. Некоторые работники видели происходящее насилие, но не принимали никаких мер, чтобы пресечь его или защитить подопечных.

"По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по части 3 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением")", – прокомментировали в прокуратуре области Абай.

Чтобы обезопасить детей, всех причастных к истязаниям сотрудников уже отстранили от работы и полностью изолировали от воспитанников.

Ранее в Санкт-Петербурге (Россия) 12-летнему мальчику, пострадавшему от действий собственной матери, провели операцию. Женщина вылила ребенку в горло уксусную кислоту и пыталась утопить его в озере.

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Канат Болысбек
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