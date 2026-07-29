Лег спать и не проснулся: воспитанник спеццентра загадочно умер в Костанае

В Костанайском детском центре оказания специальных социальных услуг скончался 14-летний воспитанник. По факту гибели ребенка полиция возбудила уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как рассказал 29 июля 2026 года заместитель начальника Департамента полиции региона Аманжол Байзаков, по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка.

"Проводятся необходимые процессуальные действия,по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – сообщил Байзаков корреспонденту Zakon.kz.

По данным издания Tobol.info, первоначально информация о трагическом случае появилась на странице Правозащитного центра. В публикации сообщалось о гибели подростка и утверждалось, что в учреждении было невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров.

В Управлении координации занятости и социальных программ региона подтвердили, что трагедия произошла 28 июля 2026 года.

"Оценка и причины смерти будут выяснены в ходе следствия. Вместе с тем, следует отметить, что в центре организован должный соответствующий круглосуточный уход за каждым ребенком. В группах постоянно находится младший медицинский персонал, круглосуточно работают медицинские посты, дважды в день медработниками и руководством центра проводится обход и медосмотр, работают педиатр, невропатолог и т.д. В течение дня состояние подопечного оценивалось как удовлетворительное, повышенной температуры, жалоб не отмечалось, ребенок был активен, пообедал и был уложен на дневной сон", – прокомментировала руководитель ведомства Динара Карымсакова.

Она также добавила, что в каждой группе установлены кондиционеры, а питьевой и температурный режимы находятся на особом контроле с учетом летней жары.

В свою очередь в департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Костанайской области также подтвердили факт гибели воспитанника и заявили о намерении провести внеплановую проверку специнтерната.

"Мы регистрируем проверку и на днях зайдем в центр с проверкой", – отметили в департаменте.

Ранее в Косшы во время занятий умерла 10-летняя школьница.