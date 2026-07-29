Лег спать и не проснулся: воспитанник спеццентра загадочно умер в Костанае
Как рассказал 29 июля 2026 года заместитель начальника Департамента полиции региона Аманжол Байзаков, по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка.
"Проводятся необходимые процессуальные действия,по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – сообщил Байзаков корреспонденту Zakon.kz.
По данным издания Tobol.info, первоначально информация о трагическом случае появилась на странице Правозащитного центра. В публикации сообщалось о гибели подростка и утверждалось, что в учреждении было невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров.
В Управлении координации занятости и социальных программ региона подтвердили, что трагедия произошла 28 июля 2026 года.
"Оценка и причины смерти будут выяснены в ходе следствия. Вместе с тем, следует отметить, что в центре организован должный соответствующий круглосуточный уход за каждым ребенком. В группах постоянно находится младший медицинский персонал, круглосуточно работают медицинские посты, дважды в день медработниками и руководством центра проводится обход и медосмотр, работают педиатр, невропатолог и т.д. В течение дня состояние подопечного оценивалось как удовлетворительное, повышенной температуры, жалоб не отмечалось, ребенок был активен, пообедал и был уложен на дневной сон", – прокомментировала руководитель ведомства Динара Карымсакова.
Она также добавила, что в каждой группе установлены кондиционеры, а питьевой и температурный режимы находятся на особом контроле с учетом летней жары.
В свою очередь в департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Костанайской области также подтвердили факт гибели воспитанника и заявили о намерении провести внеплановую проверку специнтерната.
"Мы регистрируем проверку и на днях зайдем в центр с проверкой", – отметили в департаменте.
Ранее в Косшы во время занятий умерла 10-летняя школьница.