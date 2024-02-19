Экс-директора соцучреждения в Улытауской области приговорили к 3,5 годам

К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг Улытауской области". Об этом Zakon.kz рассказали 19 февраля 2024 года в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

В ведомстве напомнили, что расследовали дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге.

"Кроме того, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, экс-директор произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

В ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель социального учреждения признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым лицам на сумму более 44 млн тенге.





"Приговором суда она признана виновной с назначением наказания в виде трех лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и ведомствах". Пресс-служба АФМ РК

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