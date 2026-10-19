Легковушка протаранила "ГАЗель" в Алматы: в больницу увезли шестимесячного ребенка

В Алматы 19 октября 2026 года на перекрестке произошло жесткое ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого в больницу увезли шестимесячного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на пересечении улиц Шоссейной и Бурундайской. Автомобиль Hyundai Accent двигался по улице Шоссейной, свернул на улицу Бурундайскую и следовал в восточном направлении, в то время как навстречу ему ехала "ГАЗель".

На этом участке для водителя Hyundai установлен знак "Уступи дорогу", однако находившаяся за рулем девушка его проигнорировала либо не заметила и на полном ходу протаранила грузовик, отметили свидетели инцидента.

Как отметили очевидцы, в результате столкновения грузовик буквально лишился заднего колеса и потерял управление. Водителю "ГАЗели" чудом удалось удержать автомобиль и предотвратить его опрокидывание.

Шестимесячного малыша, находившегося в салоне Hyundai, доставили в медицинское учреждение для осмотра. Позже выяснилось, что ребенок в аварии не пострадал и с ним все в порядке.

Бригада скорой помощи также осмотрела остальных участников аварии, однако никому из них госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются оформлением ДТП и выяснением всех обстоятельств.