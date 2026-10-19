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Происшествия

Неисправимый казахстанец выпил за рождение дочери и получил новый срок

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 22:53 Фото: pexels
В Жарминском районе области Абай 53-летний рецидивист вновь сел пьяным за руль, несмотря на пожизненный запрет и прошлые тюремные сроки. Об этом 19 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, новый инцидент произошел 22 сентября 2026 года около 12:00 в селе Калбатау. Сотрудники полиции остановили отечественный автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял местный житель.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у водителя алкогольное опьянение средней степени.

"В суде мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Он даже объяснил, что на этот раз употребил алкоголь в связи с рождением дочери", – говорится в сообщении ДП.

Однако суд не посчитал семейное событие оправданием для правонарушения, учитывая многократные факты пьяной езды в прошлом. История правонарушений казахстанца насчитывает больше десяти лет.

Еще в 2015 году его впервые привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Спустя три года, в 2018-м, он снова попался без прав и в состоянии опьянения, получив 120 суток общественных работ и трехлетний запрет на вождение.

Отсутствие выводов привело к реальному сроку в 2020 году – тогда его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. В 2022 году суд вынес более суровое решение, отправив его за решетку на два года и пожизненно лишив водительских прав. Но даже это не остановило нарушителя.

Согласно новому приговору суда, за очередную поездку под градусом мужчина проведет в колонии 2 года и 2 месяца с сохранением пожизненного запрета на управление любыми транспортными средствами.

Ранее врачи выявили у казахстанца то, что поставило крест на вождении.

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Канат Болысбек
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