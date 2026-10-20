Жуткое ДТП под Кокшетау: женщину освободили с помощью специнструментов
Фото: Zakon.kz
20 октября 2026 года на автодороге Кокшетау – Атбасар в районе дачного массива Кокшетау в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадала 36-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения оперативно спасательного отряда МЧС. С помощью аварийно-спасательных инструментов была проведена деблокировка двери одного из автомобилей.
Пострадавшую спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи.
МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".
Ранее сообщалось, что пенсионер сбил 22-летнюю девушку на севере страны.
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