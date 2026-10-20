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Происшествия

Жуткое ДТП под Кокшетау: женщину освободили с помощью специнструментов

Жуткое ДТП под Кокшетау: женщину освободили с помощью специнструментов, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:51 Фото: Zakon.kz
20 октября 2026 года на автодороге Кокшетау – Атбасар в районе дачного массива Кокшетау в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадала 36-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения оперативно спасательного отряда МЧС. С помощью аварийно-спасательных инструментов была проведена деблокировка двери одного из автомобилей.

Пострадавшую спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".

Ранее сообщалось, что пенсионер сбил 22-летнюю девушку на севере страны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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