Потерял контроль над авто: жуткое ДТП с пострадавшими произошло на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области три женщины пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля на трассе, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что авария произошла 18 октября 2026 года около 11:40 на автодороге Тайынша – Ясная Поляна, недалеко от села Вишневка. За рулем автомобиля Audi 80 находился 34-летний водитель.

По предварительным данным полицейских, во время движения возникла техническая неисправность в районе заднего колеса, из-за чего мужчина потерял контроль над машиной.

"Три пассажирки автомобиля в возрасте 38, 21 и 34 лет доставлены в Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу", – рассказали 19 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП СКО.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия составлены административные протоколы за нарушения правил эксплуатации транспортных средств и правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью людей.

Ранее на объездной трассе Астаны произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – грузовой автомобиль-ассенизатор упал с моста после столкновения с легковым авто.