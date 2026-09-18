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Происшествия

Один человек погиб, семеро пострадали: ночная авария потрясла Павлодар

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 18:29 Фото: Zakon.kz
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в Павлодар со стороны поселка Кенжеколь. В результате столкновения четырех автомобилей один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Ночные кадры с места страшной аварии распространились в социальных сетях. На видеозаписи, снятой очевидцами, видны сильно поврежденные автомобили и работающие на месте бригады скорой помощи.

В правоохранительных органах раскрыли детали произошедшего инцидента.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП на автодороге Павлодар – Кенжеколь с участием автомашин УАЗ "Патриот", Audi 100, BMW и Lada Priora, в результате которого один человек погиб и семеро травмированы", – сообщили 18 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Ранее жуткое ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге республиканского значения Актау – Бейнеу. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.

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Канат Болысбек
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