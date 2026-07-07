Спешивший на экстренный вызов реанимобиль снес женщину на зебре в Павлодаре – видео

В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Реанимобиль наехал на женщину на пешеходном переходе, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Авария произошла сегодня, 7 июля 2026 года, на улице Академика Сатпаева. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Случившееся официально прокомментировали в правоохранительных органах региона, уточнив марку спецтранспорта и текущее состояние пострадавшей.

"7 июля водитель скорой помощи, управляя транспортным средством марки JAC, двигаясь по ул. Ак. Сатпаева, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу. Проводится проверка", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции региона.

По данным телеканала "Ирбис ТВ", избежать столкновения не удалось. В итоге на месте пострадавшей оказали первую помощь и доставили ее в больницу.

"После столкновения сотрудники 103 сразу же оказали ей первую помощь и доставили в павлодарскую городскую больницу №1. Вызов, на который направлялась медики, передали другой бригаде. Правовую оценку действиям водителя скорой помощи дадут в полиции, которая уже занимается этим инцидентом", – сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Между тем в Павлодарской области попытка заступиться за девушку закончилась ампутацией пальца и уголовным делом. 23-летний парень поехал со знакомой на "разборки" в соседнее село, ввязался в драку и откусил сопернику часть фаланги.