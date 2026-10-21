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Происшествия

Жуткое ДТП в тумане: казахстанка на иномарке на полной скорости врезалась в табун лошадей

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 23:58 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области вблизи села Арайлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием табуна лошадей. В результате аварии пострадал автомобиль, купленный в кредит, а двое животных погибли на месте, сообщает Zakon.kz.

О деталях ночного инцидента рассказали в социальных сетях. Как пишет паблик Astanovka 98, авария произошла около 01:30 часов 19 октября. Жительница села Арайлы возвращалась домой из Астаны по Астраханской трассе в условиях сильного тумана.

Девушка двигалась с разрешенной скоростью около 68 км/ч, когда прямо перед машиной внезапно возник табун лошадей.

"Две из них погибли, одна получила травмы. Отец девушки до утра оставался рядом с табуном, чтобы дождаться хозяина. Как пишет наша читательница, при встрече владелец пообещал возместить ущерб, но теперь отказывается брать на себя ответственность", – говорится в сообщении паблика.

В результате сильного удара автомобиль Chery Tiggo 2 Pro получил серьезные повреждения. По словам семьи, машина куплена в кредит и ремонт будет стоить дорого. Родные девушки просят власти взять дело на контроль.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в правоохранительных органах региона. В ведомстве подтвердили факт аварии в Целиноградском районе и сообщили о принятых мерах в отношении хозяина скота.

"19 октября около 01:30 часов в Целиноградском районе, вблизи села Арайлы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Chery Tiggo 2 Pro и лошадей. В результате ДТП пострадавших нет. Владелец животных установлен. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных он привлечен к административной ответственности", – рассказали 21 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве также добавили, что вопрос возмещения материального ущерба за разбитый автомобиль пострадавшей стороне теперь предстоит решать в гражданско-правовом порядке.

Ранее в Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате аварии травмы получили медики, транспортировавшие пациента.

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Канат Болысбек
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