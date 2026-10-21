Ревнивый актюбинец отправил покупателя на операционный стол – в чем была причина

Поход за покупками в один из магазинов Актобе закончился для местного жителя госпитализацией с ножевыми ранениями. Причиной разборки стала ревность: муж продавщицы напал на постоянного клиента, который проигнорировал его требование обходить магазин стороной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 октября 2026 года газета "Диапазон", пострадавший – водитель грузовика со своими коллегами регулярно заходил в продуктовый магазин на проспекте Нокина. В какой-то момент муж продавщицы приревновал ее к постоянному клиенту и запретил ему появляться в торговой точке.

Однако предупреждение не сработало: приехав к супруге на работу, ревнивец снова застал там покупателя, что вызвало у него вспышку гнева.

"Между мужчинами возник конфликт, который продолжился на улице. В итоге муж-ревнивец прибегнул к помощи монтировки и ножа, в результате чего покупателя госпитализировали с ножевыми ранениями, а на нанесшего их завели уголовное дело по статье УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.

В суде обвиняемый заявил, что потерпевший ударил его первым. По его словам, он взял из машины монтировку, но во время драки на его голову натянулась футболка: перестав видеть происходящее, он ранил оппонента случайно, а умысла нападать не имел, поэтому попросил не лишать его свободы.

Потерпевший, в свою очередь, пояснил, что знает женщину только как продавца и, возможно, лишь шутил с ней. Из-за полученных ранений он провел в больнице 22 дня, перенес две операции и теперь полгода не может работать.

В итоге суд признал ревнивца виновным и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему 700 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.