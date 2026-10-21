#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Происшествия

Ревнивый актюбинец отправил покупателя на операционный стол – в чем была причина

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 00:47 Фото: pxhere
Поход за покупками в один из магазинов Актобе закончился для местного жителя госпитализацией с ножевыми ранениями. Причиной разборки стала ревность: муж продавщицы напал на постоянного клиента, который проигнорировал его требование обходить магазин стороной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 октября 2026 года газета "Диапазон", пострадавший – водитель грузовика со своими коллегами регулярно заходил в продуктовый магазин на проспекте Нокина. В какой-то момент муж продавщицы приревновал ее к постоянному клиенту и запретил ему появляться в торговой точке.

Однако предупреждение не сработало: приехав к супруге на работу, ревнивец снова застал там покупателя, что вызвало у него вспышку гнева.

"Между мужчинами возник конфликт, который продолжился на улице. В итоге муж-ревнивец прибегнул к помощи монтировки и ножа, в результате чего покупателя госпитализировали с ножевыми ранениями, а на нанесшего их завели уголовное дело по статье УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.

В суде обвиняемый заявил, что потерпевший ударил его первым. По его словам, он взял из машины монтировку, но во время драки на его голову натянулась футболка: перестав видеть происходящее, он ранил оппонента случайно, а умысла нападать не имел, поэтому попросил не лишать его свободы.

Потерпевший, в свою очередь, пояснил, что знает женщину только как продавца и, возможно, лишь шутил с ней. Из-за полученных ранений он провел в больнице 22 дня, перенес две операции и теперь полгода не может работать.

В итоге суд признал ревнивца виновным и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему 700 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
19:13, 03 сентября 2026
Актюбинец "озолотился" на фейковых объявлениях, сдав несуществующие квартиры людям
Авто
00:20, 26 марта 2026
Дерзкая погоня в Кызылорде: 19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции
Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский
01:14, 24 июля 2026
Пьяный актюбинец устроил страшное шоу с оружием прямо на улице
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: