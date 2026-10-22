Сломал руку бывшей жене: казахстанец не согласился с приговором суда

В Таразе 35-летнего мужчину приговорили к одному году лишения свободы за избиение бывшей супруги, но он не согласился с решением, сообщает Zakon.kz.

Как установили в суде, после развода пара снова стала жить вместе. В августе 2025 года во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по лицу. Она потеряла сознание, а позже у нее диагностировали перелом руки.

"В сентябре между ними снова произошел конфликт. Когда женщина пожаловалась на боль в руке и сказала, что ей нужно обратиться к врачу, мужчина стал оскорблять ее, толкнул и ушел из квартиры вместе с их малолетним ребенком", – сообщили 21 октября 2026 года в пресс-службе суда Жамбылской области.

В итоге суд признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Он обжаловал приговор, попросив оправдать его, однако апелляционная коллегия оставила решение без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

А в Актобе конфликт привел к трагедии. Полицейские расследуют убийство женщины, по подозрению в преступлении задержан 28-летний знакомый жертвы.