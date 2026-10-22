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Происшествия

Отца и сына в Степногорске подозревают в краже лошадей на 25 миллионов тенге

Скотокрадство , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 19:46 Фото: pexels
Полицейские задержали двух жителей Степногорска, подозреваемых в хищении 77 лошадей с вольного выпаса. Ущерб владельцу составил более 25 млн тенге. В ходе расследования удалось вернуть хозяину более 40 голов скота, сообщает Zakon.kz.

Заявление о пропаже 77 лошадей поступило в полицию в мае текущего года. Скот находился на вольном выпасе на территории одного из сел Ерейментауского района.

Полицейские проверяли лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, отрабатывали мясные рынки и другие возможные каналы сбыта похищенного скота. В результате проведенной работы были установлены личности подозреваемых. Ими оказались отец и сын, проживающие в Степногорске.

"По версии следствия, весной этого года мужчины на транспортных средствах перегнали похищенный скот из Ерейментауского района в Степногорск. Лошадей содержали в загонах за пределами города, после чего постепенно реализовывали", – пояснили в полиции.

Отмечается, что после задержания подозреваемых полицейским удалось вернуть владельцу более 40 голов уцелевшего скота.

В настоящее время оба фигуранта задержаны и находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что трое мужчин украли скот на 11 млн тенге в Жамбылской области.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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