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Происшествия

Скот на 11 млн тенге украли трое мужчин в Жамбылской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 18:25 Фото: Zakon.kz
В Сарысуском районе выявили преступную группу из трех лиц, причастных к совершению краж скота, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в прокуратуре региона, в период с 10 октября 2025 года по 7 марта 2026 года указанные лица, действуя в ночное время, путем угона с пастбищ похитили 23 головы скота на общую сумму 11,5 млн тенге.

Потерпевшим от их деятельности уже возместили ущерб.

Уголовное дело по статье "Скотокрадство" направлено в суд.

Кроме того, судом вынесен обвинительный приговор в отношении другого лица, совершившего кражу трех голов скота. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Отмечается, что в текущем году на территории района зарегистрировано девять преступлений, связанных со скотокрадством, семь из них– раскрыто.

При этом общее число краж в Казахстане за последнее десятилетие резко сократилось. Если в 2015 году в стране зарегистрировали 208,9 тыс. случаев воровства (включая скотокрадство), то по итогам 2025-го – всего 24,3 тыс. Подробнее – в материале.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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