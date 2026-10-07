Скот на 11 млн тенге украли трое мужчин в Жамбылской области

В Сарысуском районе выявили преступную группу из трех лиц, причастных к совершению краж скота, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в прокуратуре региона, в период с 10 октября 2025 года по 7 марта 2026 года указанные лица, действуя в ночное время, путем угона с пастбищ похитили 23 головы скота на общую сумму 11,5 млн тенге.

Потерпевшим от их деятельности уже возместили ущерб.

Уголовное дело по статье "Скотокрадство" направлено в суд.

Кроме того, судом вынесен обвинительный приговор в отношении другого лица, совершившего кражу трех голов скота. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Отмечается, что в текущем году на территории района зарегистрировано девять преступлений, связанных со скотокрадством, семь из них– раскрыто.

При этом общее число краж в Казахстане за последнее десятилетие резко сократилось. Если в 2015 году в стране зарегистрировали 208,9 тыс. случаев воровства (включая скотокрадство), то по итогам 2025-го – всего 24,3 тыс. Подробнее – в материале.