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Общество

Казахстанку оштрафовали из-за песен сына в парке

Мальчик, подросток сидит на лавочке в парке, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 02:43 Фото: pexels
Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного рассмотрел дело о мелком хулиганстве, допущенном несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Казахстанку оштрафовали из-за песен сына в парке

Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного рассмотрел дело о мелком хулиганстве, допущенном несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 октября 2026 года в пресс-службе суда, подросток исполнял песни с нецензурной бранью в городском парке культуры и отдыха.

"Тем самым, подросток нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. В судебном заседании мать ребенка вину признала в полном объеме и пояснила, что ее сын является активным пользователем социальной сети TikTok. В парке он проводил встречу со своими подписчиками, в ходе которой по их просьбе исполнил песню, содержащую нецензурные слова", – пояснили в суде.

В итоге женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 435 КоАП. Она должна оплатить административный штраф в размере 21 193 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Министр внутренних дел Ержан Саденов 7 октября 2026 года прокомментировал возможность введения в законодательство Казахстана понятие "треш-стриминг".

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Камила Салкымбаева
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