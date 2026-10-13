Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного рассмотрел дело о мелком хулиганстве, допущенном несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Казахстанку оштрафовали из-за песен сына в парке

Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного рассмотрел дело о мелком хулиганстве, допущенном несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 октября 2026 года в пресс-службе суда, подросток исполнял песни с нецензурной бранью в городском парке культуры и отдыха.

"Тем самым, подросток нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. В судебном заседании мать ребенка вину признала в полном объеме и пояснила, что ее сын является активным пользователем социальной сети TikTok. В парке он проводил встречу со своими подписчиками, в ходе которой по их просьбе исполнил песню, содержащую нецензурные слова", – пояснили в суде.

В итоге женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 435 КоАП. Она должна оплатить административный штраф в размере 21 193 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Министр внутренних дел Ержан Саденов 7 октября 2026 года прокомментировал возможность введения в законодательство Казахстана понятие "треш-стриминг".

