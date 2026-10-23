Кадры мощного землетрясения в Тибете: число жертв выросло до 16
Данное землетрясение называют самым сильным в этом регионе за последние пять лет.
В Тибете землетрясения происходят часто, так как этот регион относится к зонам с высокой сейсмической активностью. Тибетское нагорье сформировалось и продолжает видоизменяться из-за мощного столкновения двух крупных литосферных плит – Индостанской и Евразийской. Этот непрерывный тектонический процесс приводит к регулярному накоплению напряжения в земной коре и, как следствие, к подземным толчкам различной силы. В среднем в Тибетском регионе фиксируется около 248 землетрясений в год. Большинство из них слабые.
В социальных сетях появились кадры с места происшествия.
A house is on the verge of collapse after a powerful 7.0 magnitude earthquake struck Maru Township in Nagqu Prefecture, Tibet, China https://t.co/7E8I5oiQ6R– Surajit (@surajit_ghosh2) October 23, 2026
SON DAKİKA 🚨 Çin’in Tibet bölgesinde 7,1 büyüklüğünde #deprem ! Acı bilanço: 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Yanlış okumadınız, 53 BİN değil, 53 CAN! Her biri bir hayat, bir aile, bir hikâye… # https://t.co/Qr6UFMBRiF– 📻 RaDYo KaNKa🎙️ (@ReiS_TuRCo) October 22, 2026
🇨🇳📢 Última Hora: Fuerte terremoto en China 😳 Así fue como un terremoto de magnitud 7.0 sacudió hoy la ciudad de Nagqu, Tibet. Hasta el momento no hay perdidas humanas pero si heridos y daños a edificios. https://t.co/XD8sB6hGpU– TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) October 22, 2026
JUST IN: At least 16 dead, 32 injured and hundreds of homes collapsed after a magnitude 7.0 earthquake struck Tibet, China, officials say. https://t.co/2nTZ5BL4CU– Scope Report (@ScopeReport_) October 22, 2026
Известно, что сильно пострадала инфраструктура, также была временно заблокирована Цинхай-Тибетская железная дорога.
#EXCLUSIVE MAGNITUDO 7.1 EARTHQUAKE HITS NANGQU, TIBET PROVINCE, CHINA, KILLING 16 PEOPLES SO FAR Friday early day, 23rd October 2026 https://t.co/AWlY9E0mJq– Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) October 23, 2026
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Ситуация усугубляется тем, что менее двух месяцев назад (в августе-сентябре 2026 года) этот приграничный регион Непала и Китая уже пережил масштабную катастрофу – разрушительные наводнения и оползни, вызванные таянием ледников, унесли жизни более 1400 человек.