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Происшествия

Кадры мощного землетрясения в Тибете: число жертв выросло до 16

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 16:31 Фото: Zakon.kz
22 октября 2026 года в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 (по некоторым оценкам до 7,1), жертвами которого стали как минимум 16 человек, а количество пострадавших возросло до 76 человек, сообщает Zakon.kz.

Данное землетрясение называют самым сильным в этом регионе за последние пять лет.

В Тибете землетрясения происходят часто, так как этот регион относится к зонам с высокой сейсмической активностью. Тибетское нагорье сформировалось и продолжает видоизменяться из-за мощного столкновения двух крупных литосферных плит – Индостанской и Евразийской. Этот непрерывный тектонический процесс приводит к регулярному накоплению напряжения в земной коре и, как следствие, к подземным толчкам различной силы. В среднем в Тибетском регионе фиксируется около 248 землетрясений в год. Большинство из них слабые.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия.

Известно, что сильно пострадала инфраструктура, также была временно заблокирована Цинхай-Тибетская железная дорога.

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Ситуация усугубляется тем, что менее двух месяцев назад (в августе-сентябре 2026 года) этот приграничный регион Непала и Китая уже пережил масштабную катастрофу – разрушительные наводнения и оползни, вызванные таянием ледников, унесли жизни более 1400 человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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