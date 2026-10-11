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Мир

Наводнение вновь обрушилось на Непал: жителей эвакуируют

Наводнение, дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 04:24 Фото: pexels
К наводнению привел сухой оползень в районе Горкха, примерно в 100 км к западу от столицы Катманду. Он перекрыл реку Буди Гандаки, сообщает Zakon.kz.

Непал все еще восстанавливается после разрушительного наводнения на границе с Китаем, в результате которого более 1 400 человек погибли и тысячи других пропали без вести. Однако как пишет Sky News, 11 октября 2026 года новое внезапное наводнение вновь разрушило дома вдоль реки в центральной части страны, жителей эвакуируют на вертолете.

Буди-Гандаки впадает в реку Тришули ниже по течению от другого притока, где обрушение ледника в августе привело к катастрофическому наводнению.

Глава администрации округа Горкха Дхармендра Кумар Мишра сообщил, что около десятка домов и два подвесных моста были смыты, добавив, что наводнение также повредило лагерь строителей гидроэлектростанции:

"Мы попросили жителей деревень, расположенных вдоль берегов реки ниже по течению, эвакуироваться и оставаться в безопасности".

Национальные службы по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредили о наводнении жителей районов Горкха, Танахун, Читван, Восточный Навалпараси и Западный Навалпараси, расположенных вдоль реки.

После предыдущего наводнения пропавшими без вести числились три туристки из Казахстана: две в Непале и одна в Тибете. С одной из них удалось установить связь. Выяснилось, что она отменила свою поездку в зону стихийного бедствия. В настоящее время она находится в Казахстане. Местонахождение двух других наших соотечественниц на данный момент не установлено.

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Камила Салкымбаева
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