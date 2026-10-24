Едва не сорвался с горы: внедорожник на скорости врезался в столб в Алматы

В Алматы в ночь на 25 октября 2026 года внедорожник едва не слетел с обрыва в районе микрорайона Кенсай. От падения с многометровой высоты водителя и его машину спас столб линии электропередач, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в дачном массиве Медеуского района. Автомобиль Mitsubishi Outlander двигался по узкой улице Центральная, которая проходит прямо по хребту горы.

Как отмечают очевидцы инцидента, на одном из участков водитель не справился с управлением, и машина устремилась к краю крутого склона. Неизбежную трагедию предотвратила опора ЛЭП: внедорожник на полной скорости врезался в столб, перекрыл проезжую часть и едва не перевернулся.

По счастливой случайности в момент аварии на дороге не было пешеходов, а сам виновник ДТП не получил травм. Очевидцы предполагают, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывший на место патрульный экипаж "Буран" доставил водителя на медицинское освидетельствование. Из-за перекрытия дороги возле места происшествия образовался затор.

Свидетели ДТП также добавили, что находившиеся в одной из застрявших машин нетрезвые молодые люди сначала попытались спровоцировать конфликт с полицейскими, однако позже сменили гнев на милость и помогли стражам порядка и сотрудникам службы спасения эвакуировать автомобиль.

Ранее в Усть-Каменогорске водитель Toyota Town Ace устроил серию столкновений во дворе жилого дома: машина врезалась в столб, задела припаркованный автомобиль, едва не въехала в ворота храма и повредила крыльцо магазина.