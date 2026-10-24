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Происшествия

Врезался в столб, задел авто и едва не въехал в храм: странное ДТП произошло в Усть-Каменогорске

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 23:30 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске водитель Toyota Town Ace устроил серию столкновений во дворе жилого дома: машина врезалась в столб, задела припаркованный автомобиль, едва не въехала в ворота храма и повредила крыльцо магазина, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось 22 октября 2026 года во дворе одного из домов на улице Островского. Видео с места быстро распространилось в социальных сетях. По словам очевидцев, автомобиль двигался по двору по непонятной траектории.

Сначала Toyota врезалась в столб и едва не задела трубы теплотрассы, после чего сдала назад и столкнулась с припаркованным Nissan Sunny. На этом происшествия не закончились. Машина едва не въехала в ворота Богородице-Рождественского храма, но ее остановила бетонная отмостка. Затем автомобиль задел крыльцо магазина.

Очевидцы предположили, что водитель может находиться в состоянии опьянения. В какой-то момент несколько человек подбежали к машине и помогли мужчине выбраться.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что алкогольного и наркотического опьянения у водителя не выявили. При этом мужчина рассказал о сердечно-сосудистом заболевании и приеме лекарств.

"При этом водитель сообщил о наличии сердечно-сосудистого заболевания и приеме лекарственных препаратов. Для установления возможного влияния медикаментов на его состояние назначено дополнительное лабораторное исследование", – рассказали 24 октября 2026 года Zakon.kz в ДП ВКО.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства и причинение материального ущерба).

По результатам осмотра представителями коммунальных служб повреждений столба и трубы не установлено.

Окончательная правовая оценка будет дана с учетом результатов медицинского исследования. При наличии оснований действиям водителя будет дана дополнительная правовая оценка.

Ранее в Акмолинской области женщина на иномарке на полной скорости врезалась в табун лошадей.

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Канат Болысбек
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