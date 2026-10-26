Эвакуация из кафе и бильярдной: пожар вспыхнул в Астане

В Астане загорелся банно-гостиничный комплекс. Из помещения были эвакуированы 60 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в ночь на 26 октября 2026 года. Загорелись утеплитель вытяжной системы и электрические кабели на кровле пятиэтажного гостинично-банного комплекса в районе Сарыарка, на проспекте Богенбай батыра. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Спасатели эвакуировали с первого этажа 60 посетителей кафе и бильярдной.

"После обесточивания объекта специалистами РЭК пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших нет.

25 октября 2026 года на территории государственного лесного фонда страны за день зарегистрировано три лесных пожара.