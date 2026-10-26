Эвакуация из кафе и бильярдной: пожар вспыхнул в Астане
Фото: пресс-служба МЧС
В Астане загорелся банно-гостиничный комплекс. Из помещения были эвакуированы 60 человек, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в ночь на 26 октября 2026 года. Загорелись утеплитель вытяжной системы и электрические кабели на кровле пятиэтажного гостинично-банного комплекса в районе Сарыарка, на проспекте Богенбай батыра. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Спасатели эвакуировали с первого этажа 60 посетителей кафе и бильярдной.
"После обесточивания объекта специалистами РЭК пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавших нет.
25 октября 2026 года на территории государственного лесного фонда страны за день зарегистрировано три лесных пожара.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript