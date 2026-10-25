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Общество

Огонь заметили с воздуха: в Казахстане обнаружили три пожара

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 04:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На территории государственного лесного фонда страны за день зарегистрировано три лесных пожара, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ночь на 26 октября 2026 года. Два пожара зафиксировано в Костанайской области и один на территории ГЛПР "Семей орманы".

Очаги пожаров были обнаружены во время авиационного мониторинга. К тушению были привлечены сотрудники лесной охраны и необходимая специальная техника.

Карта пожаров, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 04:45

Фото: пресс-служба МЭПР РК

"В настоящее время все очаги пожаров полностью ликвидированы", – говорится в сообщении.

В целях предотвращения лесных пожаров казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и проявлять особую осторожность при обращении с огнем.

В Астане произошел пожар в 18-этажном жилом комплексе. Спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек, в том числе двух детей.

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Камила Салкымбаева
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