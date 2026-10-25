Огонь заметили с воздуха: в Казахстане обнаружили три пожара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На территории государственного лесного фонда страны за день зарегистрировано три лесных пожара, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ночь на 26 октября 2026 года. Два пожара зафиксировано в Костанайской области и один на территории ГЛПР "Семей орманы".
Очаги пожаров были обнаружены во время авиационного мониторинга. К тушению были привлечены сотрудники лесной охраны и необходимая специальная техника.
"В настоящее время все очаги пожаров полностью ликвидированы", – говорится в сообщении.
В целях предотвращения лесных пожаров казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и проявлять особую осторожность при обращении с огнем.
В Астане произошел пожар в 18-этажном жилом комплексе. Спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек, в том числе двух детей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript