Огонь заметили с воздуха: в Казахстане обнаружили три пожара

На территории государственного лесного фонда страны за день зарегистрировано три лесных пожара, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ночь на 26 октября 2026 года. Два пожара зафиксировано в Костанайской области и один на территории ГЛПР "Семей орманы".

Очаги пожаров были обнаружены во время авиационного мониторинга. К тушению были привлечены сотрудники лесной охраны и необходимая специальная техника.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

"В настоящее время все очаги пожаров полностью ликвидированы", – говорится в сообщении.

В целях предотвращения лесных пожаров казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и проявлять особую осторожность при обращении с огнем.

В Астане произошел пожар в 18-этажном жилом комплексе. Спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек, в том числе двух детей.

