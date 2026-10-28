#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
457.09
508.42
5.67
Происшествия

Таксист завысил стоимость поездки и попал под суд в Кызылординской области

Таксист завысил стоимость поездки и попал под суд в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 19:26 Фото: magnific.com
В Аральском районе Кызылординской области таксиста привлекли к административной ответственности после публикации видео в социальных сетях. На записи, сделанной иностранными гражданами, водитель завышал стоимость поездки, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что за рулем находился 50-летний местный житель. Мужчину привлекли к ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей и ведение предпринимательской деятельности без регистрации.

По решению суда таксисту назначили административный штраф.

В полиции напомнили, что пассажирские перевозки должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось, что пьяная казахстанка устроила ралли на угнанном такси на 2,5 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
12:28, 22 декабря 2023
Тарифы на электроэнергию в Кызылординской области необоснованно завысили на 380 млн тенге
Краснокнижную степную рысь застрелили в Кызылорде
19:06, 26 июля 2024
Краснокнижного каракала застрелили в Кызылординской области
принято решение суда
19:09, 14 марта 2024
Замакима арестовали за езду в пьяном виде в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:22, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч с минским "Динамо" в КХЛ
Фото: НОК РК
19:48, Сегодня
Казахстанка Раимова уступила титулованной американке в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе
Фото: НОК РК
19:07, Сегодня
Казахстанская борчиха Баянова рассказала об эмоциях после завоевания "бронзы" ЧМ-2026
Фото: КФФ
18:45, Сегодня
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на матчи Лиги наций УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: