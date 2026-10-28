Таксист завысил стоимость поездки и попал под суд в Кызылординской области
Фото: magnific.com
В Аральском районе Кызылординской области таксиста привлекли к административной ответственности после публикации видео в социальных сетях. На записи, сделанной иностранными гражданами, водитель завышал стоимость поездки, сообщает Zakon.kz.
Полицейские установили, что за рулем находился 50-летний местный житель. Мужчину привлекли к ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей и ведение предпринимательской деятельности без регистрации.
По решению суда таксисту назначили административный штраф.
В полиции напомнили, что пассажирские перевозки должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.
Ранее сообщалось, что пьяная казахстанка устроила ралли на угнанном такси на 2,5 млн тенге.
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