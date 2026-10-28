Четыре человека пострадали во время ДТП с участием автобуса в Астане

В соцсети распространилась информация о том, что автобус сбил девочку в Астане. По словам очевидцев, скорая помощь забрала ее в тяжелом состоянии. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

В полиции подтвердили, что 28 октября 2026 года водитель маршрутного автобуса марки IVECO, следуя по улице Байтурсынова, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

"В результате резкого торможения трое пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Пешеход и трое пассажиров доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", – ответили в департаменте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что скорая столкнулась с Toyota Camry на перекрестке в Усть-Каменогорске.