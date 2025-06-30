Жуткое ДТП с автобусом в Астане: пострадавшую девочку переведут на домашнее обучение
Фото: primeminister.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 30 июня 2025 года рассказал о том, какая помощь будет оказана педагогами девочке, которая лишилась ног в ДТП с автобусом в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
Гани Бейсембаев отметил, что по всем существующим законам ребенок должен будет обучаться на дому.
"После реабилитации, наверное, можно будет и рассмотреть продолжение обучения и в школе. Это долгий процесс. Все-таки трагедия произошла недавно, и поэтому сказать, что и как будет, еще рано. Но в первую очередь мы должны заботиться о психическом и физическом здоровье ребенка, а потом уже о помощи в его академических знаниях", – считает министр.
17 июня 2025 года вице-министр здравоохранения Тимур Муратов сообщил о том, что девочку, которой ампутировали ноги, выписали из больницы.
Жуткая авария произошла в Астане 2 июня 2025 года. Полиция начала расследование по факту ДТП. Позже стало известно, что одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей.
11 июня 2025 года вице-министр здравоохранения Нурлан Ержанов прокомментировал вопрос о том, можно ли было сохранить ноги пострадавшей в ДТП с автобусом девочке.
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