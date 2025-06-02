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Происшествия

Жуткое ДТП с автобусом в Астане: пострадали 10 человек

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 23:00 Фото: akorda.kz
В Астане полиция 2 июня начала расследование по факту ДТП с участием маршрутного автобуса, которое произошло на проспекте Республики, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

"В результате ДТП имеются пострадавшие. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшим оказывается необходимая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства", – рассказали в департаменте полиции.

Также, как сообщили в Упрздраве, по предварительным данным, 10 человек доставлены в различные городские стационары.

"Согласно полученным травмам, двое из пострадавших доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Бригады скорой помощи продолжают работать на месте и оказывают помощь", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус врезался в столб на левом берегу Астаны. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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