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Происшествия

Огонь охватил мусорный полигон в Алматинской области: что происходит

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 04:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи села Али города Алатау произошло возгорание мусора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ночь на 30 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, пожар охватил 300 кв.м.

На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара.

На данный момент пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Сообщается, что пожар пока не удалось потушить, но возгорание полигона ТБО локализовано.

Ранее, 28 октября, в Алматинской области мощный пожар охватил сразу два магазина – продуктовый и магазин по продаже отопительных котлов.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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