Огонь охватил мусорный полигон в Алматинской области: что происходит

На территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи села Али города Алатау произошло возгорание мусора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ночь на 30 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, пожар охватил 300 кв.м.

На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара.

На данный момент пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Сообщается, что пожар пока не удалось потушить, но возгорание полигона ТБО локализовано.

Ранее, 28 октября, в Алматинской области мощный пожар охватил сразу два магазина – продуктовый и магазин по продаже отопительных котлов.