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Происшествия

Мусорный полигон вспыхнул в Астане – показаны масштабы

горит мусорный полигон в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 13:05 Фото: МЧС
В Астане пожарные уже несколько часов тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает Zakon.kz.

О возгорании мусора на территории полигона в районе Байконыр по шоссе Алаш стало известно в ночь на 10 июля 2026 года.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны, на месте происшествия круглосуточно работают спасатели, силы местных исполнительных органов и предприятия. Создан оперативный штаб. Всего в тушении задействованы порядка 90 человек личного состава и более 40 единиц техники.

"Создано четыре участка тушения, рассредоточенных по периметру горения. Пожарные подразделения используют пять ручных стволов и один лафетный ствол. Инженерной техникой проводится отсыпка инертного материала вдоль кромки горения для предотвращения дальнейшего распространения огня", – говорится в сообщении.

Работа пожарных осложняется высокой задымленностью, а также неустойчивым и рыхлым состоянием складированного мусора, что затрудняет передвижение техники и проведение работ по маневрированию пожарных стволов.

Для доставки инертного материала к очагам горения возвели временную насыпь протяженностью около 200 метров. Уже выполнено порядка 150 рейсов по доставке материалов для засыпки очагов горения.

Ситуация находится под контролем МЧС. Спасатели продолжают работы по полной ликвидации возгорания.

9 июля 2026 года в поселке Бурабай Акмолинской области на территории одного из гостиничных комплексов произошел пожар.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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