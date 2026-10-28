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Происшествия

Мощный пожар вспыхнул в Алматинской области – в огне оказались сразу два магазина

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области в ночь на 28 октября 2026 года спасатели оперативно ликвидировали пожар в двух магазинах, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в селе Жаналык Талгарского района произошло возгорание двух одноэтажных магазинов – продуктового и магазина по продаже отопительных котлов.

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли обоих зданий. Общая площадь возгорания составила 256 кв. м.

"Сотрудники МЧС эвакуировали в безопасное место газовый баллон объемом 25 литров, а также спасли товарно-материальные ценности. Пожар оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что пострадавших нет, а причина пожара устанавливается.

Другой крупный пожар произошел 21 октября 2026 года в Алатауском районе Алматы. В результате обрушилась крыша двухэтажного здания. Оказалось, что дом использовали как нелегальный хостел.

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Камила Салкымбаева
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