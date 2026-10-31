Два автобуса и пять автомобилей оказались под угрозой огня: подробности пожара в ВКО

В городе Алтае ВКО произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения спасатели эвакуировали из опасной зоны два автобуса и пять легковых автомобилей, предотвратив их повреждение огнем. Сообщение о возгорании на улице Промышленной поступило на пульт 112. По прибытии пожарные установили, что горит кровля гаража.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области спасатели вынесли голубей из горящего хозяйственного строения.