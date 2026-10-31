Голуби оказались в эпицентре пожара: чем закончилась операция МЧС в Акмолинской области
Фото: magnific.com
В Акмолинской области спасатели вынесли голубей из горящего хозяйственного строения. Пожар произошел в Атбасарском районе, его площадь составила 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, во время инцидента никто не пострадал.
Во время тушения пожарные обнаружили птиц и перенесли их в безопасное место – другую хозяйственную постройку во дворе.
По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
В министерстве напомнили, что при пожаре необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что 12 тысяч тонн сена загорелись в Туркестанской области.
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