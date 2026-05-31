Мужчина оказался в огне во время пожара в бане

В Башкирии мужчина полностью обгорел во время пожара в бане. Несчастный случай произошел утром 31 мая 2026 года в Алкинском сельсовете, передает Zakon.kz.

Об этом пишет издание "Газета.ру". В Госкомитете республики по ЧС сообщили, что на одном из частных подворий загорелась бревенчатая баня площадью 15 кв. метров.

Несмотря на быстрый выезд пожарных, огонь успел полностью уничтожить строение. Также в пожаре пострадал мужчина 1965 года рождения.

"Врачи диагностировали у него глубокие термические ожоги третьей степени, охватившие голову, шею, туловище, руки и ноги. Поражение составило 100% кожного покрова", – говорится в сообщении.

Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был экстренно доставлен в специализированное отделение Городской клинической больницы №18 в Уфе. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи республики.

