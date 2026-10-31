Младенец оказался среди пострадавших: шесть человек госпитализировали после ДТП в Алматы

В Алматы на Кульджинском тракте произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Hyundai Accent. В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе грудной ребенок. Все они были доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла вечером 31 октября, около 20:00, на границе города с Алматинской областью.

По предварительной информации, Hyundai Accent двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении, в сторону Алматы. Toyota Camry следовала по встречной полосе в направлении области.

По словам женщины, находившейся за рулем Hyundai, Toyota неожиданно выехала на полосу встречного движения.

Водитель заметила опасность и попыталась уйти от столкновения, вывернув руль в сторону, однако избежать удара не удалось.

После столкновения оба автомобиля потеряли управление. Toyota Camry закрутило на проезжей части, а Hyundai Accent вылетел с дороги и оказался на тротуаре. К счастью, в этот момент там не было пешеходов, иначе последствия аварии могли быть еще серьезнее.

В ДТП пострадали пять человек, находившихся в Hyundai, один из которых – грудной ребенок, а также водитель Toyota. Всех пострадавших госпитализировали.

При этом обстоятельства аварии и причины выезда на встречную полосу пока окончательно не установлены.

Владелец Hyundai также возлагает ответственность за произошедшее на водительницу Toyota.

В деталях столкновения предстоит разобраться дорожным полицейским.

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