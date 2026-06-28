Перевернулся после удара: в ДТП в Алма-Арасане пострадали несколько человек

В ущелье Алма-Арасан произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota RAV4 и Hyundai Accent. В результате аварии пострадали водитель Toyota и пассажиры обоих автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Toyota RAV4 под управлением девушки двигалась в южном направлении. Навстречу ей в северном направлении ехал Hyundai Accent. По пока не установленным причинам Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

От удара Toyota отбросило в сторону, а Hyundai перевернулся на крышу, съехал с дороги и врезался в дерево и опору газопровода.

Кто находился за рулем Hyundai в момент аварии, пока не установлено. По словам очевидцев и участников происшествия, находившиеся в автомобиле давали противоречивые показания и перекладывали ответственность друг на друга, утверждая, что за рулем был кто-то другой.

Для установления личности водителя на место ДТП выезжал криминалист. Обстоятельства аварии выясняются.

26 июня вечером на 432-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" произошло ДТП, повлекшее смерть пяти человек.

