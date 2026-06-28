Перевернулся после удара: в ДТП в Алма-Арасане пострадали несколько человек
По предварительным данным, Toyota RAV4 под управлением девушки двигалась в южном направлении. Навстречу ей в северном направлении ехал Hyundai Accent. По пока не установленным причинам Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.
От удара Toyota отбросило в сторону, а Hyundai перевернулся на крышу, съехал с дороги и врезался в дерево и опору газопровода.
Кто находился за рулем Hyundai в момент аварии, пока не установлено. По словам очевидцев и участников происшествия, находившиеся в автомобиле давали противоречивые показания и перекладывали ответственность друг на друга, утверждая, что за рулем был кто-то другой.
Для установления личности водителя на место ДТП выезжал криминалист. Обстоятельства аварии выясняются.
26 июня вечером на 432-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" произошло ДТП, повлекшее смерть пяти человек.