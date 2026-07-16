Опасный маневр привел к аварии: в Костанае машина с ребенком оказалась в овраге
По данным КТК, авария случилась на проспекте Назарбаева по направлению к Федоровской трассе. Участниками ДТП стали автомобили Renault и Hyundai Sonata.
По предварительным данным, водитель Renault при повороте налево в сторону микрорайона Юбилейный не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Sonata, который двигался во встречном направлении прямо. После столкновения одна из машин вылетела за пределы проезжей части и оказалась в овраге.
В результате аварии травмы получил несовершеннолетний пассажир, находившийся в автомобиле. Информация о его состоянии на данный момент не уточняется.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины и детали ДТП.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и восемь оказались в больнице после ДТП в двух регионах Казахстана.