Опасный маневр привел к аварии: в Костанае машина с ребенком оказалась в овраге

В Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. После столкновения один из автомобилей съехал в овраг и перевернулся, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, авария случилась на проспекте Назарбаева по направлению к Федоровской трассе. Участниками ДТП стали автомобили Renault и Hyundai Sonata.

По предварительным данным, водитель Renault при повороте налево в сторону микрорайона Юбилейный не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Sonata, который двигался во встречном направлении прямо. После столкновения одна из машин вылетела за пределы проезжей части и оказалась в овраге.

В результате аварии травмы получил несовершеннолетний пассажир, находившийся в автомобиле. Информация о его состоянии на данный момент не уточняется.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины и детали ДТП.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и восемь оказались в больнице после ДТП в двух регионах Казахстана.