Четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане
Фото: Zakon.kz
В Жезказгане произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Спасателям удалось эвакуировать и спасти 11 человек, передает со ссылкой на МЧС Zakon.kz.
Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Огонь охватил кухонный гарнитур и бытовую технику.
Прибывшие пожарные эвакуировали по лестнице семь человек. Еще четверых спасли с помощью специальных спасательных колпаков.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее 30 пожарных тушили загоревшуюся гостиницу в Атырау.
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