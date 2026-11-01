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Происшествия

Четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 16:42 Фото: Zakon.kz
В Жезказгане произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Спасателям удалось эвакуировать и спасти 11 человек, передает со ссылкой на МЧС Zakon.kz.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Огонь охватил кухонный гарнитур и бытовую технику.

Прибывшие пожарные эвакуировали по лестнице семь человек. Еще четверых спасли с помощью специальных спасательных колпаков.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее 30 пожарных тушили загоревшуюся гостиницу в Атырау.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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