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Происшествия

В Алматинской области подросток ушел один в горы и потерялся

В Алматинской области подросток ушел один в горы и потерялся, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 20:43 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе Алматинской области спасатели обнаружили 15-летнего подростка, который потерялся в горах. Несовершеннолетний самостоятельно отправился в поход, после чего связь с ним прервалась. Для поисков задействовали 114 человек, сообщает Zakon.kz.

Поисково-спасательные работы проводились в районе пика Сатпаева на высоте 4317 м. Отсутствие связи и геолокации осложняло операцию. В итоге подростка нашли на северном склоне горы и начали эвакуацию.

Для координации поисков на территории Большого Алматинского озера развернули оперативный штаб.

После спасения подростка доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи. По предварительному диагнозу, у него выявили горную болезнь и переохлаждение лёгкой степени.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо планировать маршрут, учитывать погоду и время захода солнца, не сходить с туристических троп и правильно рассчитывать свои силы.

Ранее сообщалось, что четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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