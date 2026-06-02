Под Алматы накрыли наркоцех с мефедроном: организатору грозит пожизненное

В Алматинской области сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) задержали 30-летнего мужчину, который организовал нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Глава управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов уточнил, что в ходе обыска с места происшествия было изъято 200 граммов мефедрона, лабораторное оборудование, магнитные мешалки, колбы, центрифуги, а также химические жидкости в канистрах и прекурсоры, предназначенные для изготовления "синтетики".

"Подозреваемый водворен в ИВС. По факту наркопроизводства начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы". Бахытжан Амирханов

1 июня 2026 года глава МВД Ержан Саденов заявлял, что с начала года из незаконного оборота изъято 466 кг синтетических наркотиков – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, по данным министра, производство все чаще переносится в сельскую местность.