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События

Скрытую лабораторию штурмовали силовики в Алматы

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:55 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы при содействии коллег из Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 23 июня 2026 года рассказали, что операция проведена в рамках ОПМ "Қарасора".

"В результате пресечена деятельность, которая на протяжении длительного времени была ориентирована на изготовление и распространение запрещенных веществ. В ходе обыска изъято значительное количество оборудования и химических компонентов: кустарный реактор, десятки канистр с жидкостями, лабораторная посуда, весы, вакуумные упаковщики, а также сотни пакетов для фасовки. Фактически речь идет о налаженном производственном процессе, направленном на изготовление синтетических наркотиков в промышленных объемах", – сообщили в ДП.

Все изъятые вещества направлены на судебную экспертизу. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

15 июня сообщалось о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Алматинской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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