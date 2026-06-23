Скрытую лабораторию штурмовали силовики в Алматы

Фото: Zakon.kz

Полицейские Алматы при содействии коллег из Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 23 июня 2026 года рассказали, что операция проведена в рамках ОПМ "Қарасора". "В результате пресечена деятельность, которая на протяжении длительного времени была ориентирована на изготовление и распространение запрещенных веществ. В ходе обыска изъято значительное количество оборудования и химических компонентов: кустарный реактор, десятки канистр с жидкостями, лабораторная посуда, весы, вакуумные упаковщики, а также сотни пакетов для фасовки. Фактически речь идет о налаженном производственном процессе, направленном на изготовление синтетических наркотиков в промышленных объемах", – сообщили в ДП. Все изъятые вещества направлены на судебную экспертизу. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) 15 июня сообщалось о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Алматинской области.

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