Иномарка на скорости влетела в столб на востоке Казахстана: момент попал на видео

Утром 2 ноября 2026 года на проспекте Назарбаева в Усть-Каменогорске легковой автомобиль врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия машина получила механические повреждения, сообщает Zakon.kz.

Водитель Mitsubishi Lancer при повороте не справился с управлением, материальный ущерб в результате происшествия не причинен, пишет YK-news.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона отметили, что на водителя составили административный протокол.

А ранее в Медеуском районе Алматы без пострадавших в ДТП, к сожалению, не обошлось – медицинская помощь потребовалась пешеходу и водителю.