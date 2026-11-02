Иномарка на скорости влетела в столб на востоке Казахстана: момент попал на видео
Фото: pexels
Утром 2 ноября 2026 года на проспекте Назарбаева в Усть-Каменогорске легковой автомобиль врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия машина получила механические повреждения, сообщает Zakon.kz.
Водитель Mitsubishi Lancer при повороте не справился с управлением, материальный ущерб в результате происшествия не причинен, пишет YK-news.kz.
В пресс-службе Департамента полиции региона отметили, что на водителя составили административный протокол.
А ранее в Медеуском районе Алматы без пострадавших в ДТП, к сожалению, не обошлось – медицинская помощь потребовалась пешеходу и водителю.
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