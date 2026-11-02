#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.87
508.33
5.65
Происшествия

Иномарка на скорости влетела в столб на востоке Казахстана: момент попал на видео

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 18:54 Фото: pexels
Утром 2 ноября 2026 года на проспекте Назарбаева в Усть-Каменогорске легковой автомобиль врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия машина получила механические повреждения, сообщает Zakon.kz.

Водитель Mitsubishi Lancer при повороте не справился с управлением, материальный ущерб в результате происшествия не причинен, пишет YK-news.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона отметили, что на водителя составили административный протокол.

А ранее в Медеуском районе Алматы без пострадавших в ДТП, к сожалению, не обошлось – медицинская помощь потребовалась пешеходу и водителю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
19:06, 25 сентября 2026
Большегруз Volvo с досками опрокинулся под Карагандой: момент попал на видео
жесткое ДТП в центре Алматы
21:01, 22 марта 2025
Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
07:15, 21 июля 2026
Автомобиль загорелся после удара: страшное ДТП унесло жизни двоих детей на востоке Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
19:05, Сегодня
Сборная Казахстана проиграла Франции в стартовой встрече юниорского Кубка Дэвиса
Сотрудник казахстанской федерации бокса Мырза Еркенбек
19:00, Сегодня
Критиковавший Сарсекбаева Мырза Еркенбек получил высокий пост в федерации бокса Казахстана
Фото: Akorda.kz
18:36, Сегодня
Зарплата каждого третьего тренера в Казахстане выросла на 30% с начала года
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
18:17, Сегодня
В агентстве Алипа отреагировали на информацию об интересе "Галатасарая" к защитнику
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: