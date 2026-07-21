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Происшествия

Автомобиль загорелся после удара: страшное ДТП унесло жизни двоих детей на востоке Казахстана

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 07:15 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в результате которого погибли двое детей. Трагический инцидент зафиксирован 17 июля 2026 года, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. За рулем легкового автомобиля, по предварительной информации, находился несовершеннолетний.

Водитель не справился с управлением, после чего машина врезалась в препятствие, опрокинулась и загорелась.

"Трагедия унесла жизни двух несовершеннолетних пассажиров. Водитель госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – заявили в надзорном органе 21 июля 2026 года.

В связи с произошедшим прокуроры строго напомнили жителям города о правилах безопасности и ответственности за передачу автотранспорта лицам без прав.

"Каждое подобное происшествие – это не случайность, а следствие пренебрежения элементарными требованиями безопасности. Автомобиль является источником повышенной опасности, управление которым требует не только соответствующих навыков, но и предусмотренного законом права на управление транспортным средством", – говорится в сообщении.

В заключение надзорный орган обратился к родителям и всем участникам дорожного движения с призывом проявлять ответственность и личную дисциплину:

  • управление автомобилем лицом, не имеющим права на управление, создает смертельную угрозу как для самого водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения;
  • передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет установленную законом ответственность;
  • родители и законные представители обязаны исключить возможность свободного доступа несовершеннолетних к ключам от автомобилей и не допускать их самостоятельных поездок.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в страшном ДТП на юге Казахстана.

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Канат Болысбек
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