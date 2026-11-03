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Происшествия

Мультимиллионер Адам Робинсон и его семья погибли в авиакатастрофе в США

бизнес-джет, здания, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 17:51 Фото: pexels
1 ноября 2026 года при крушении частного самолета Learjet 60 погибли американский технологический предприниматель Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп и двое детей, сообщает Zakon.kz.

Также на борту находились две подруги семьи, няня, командир воздушного судна и второй пилот. Бизнес-джет выполнял рейс из Остина на Багамские острова, куда семья направлялась, чтобы отпраздновать день рождения предпринимателя. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек.

Перед падением пилоты успели передать диспетчерам сигнал бедствия Mayday, сообщив о сильном обледенении и турбулентности.

Согласно публикации издания New York Post, в последние секунды перед тем, как самолет рухнул на землю, голос пилота услышали в радиоэфире авиадиспетчерской службы: он читал молитву "Отче наш".

Адам Робинсон – известный американский технологический предприниматель и мультимиллионер из Техаса, основатель IT-компаний Retention.com и RB2B. Он получил широкое признание в стартап-сообществе как яркий идеолог бутстрэппинга – развития бизнеса на собственные средства без привлечения венчурного капитала.

3 ноября самолет, выполнявший рейс Лондон – Лутон – София, был перенаправлен в Будапешт (Венгрия) из-за угрозы взрыва.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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