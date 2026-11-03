Мультимиллионер Адам Робинсон и его семья погибли в авиакатастрофе в США
Также на борту находились две подруги семьи, няня, командир воздушного судна и второй пилот. Бизнес-джет выполнял рейс из Остина на Багамские острова, куда семья направлялась, чтобы отпраздновать день рождения предпринимателя. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек.
Перед падением пилоты успели передать диспетчерам сигнал бедствия Mayday, сообщив о сильном обледенении и турбулентности.
Victims of the Learjet 60 plane crash in Florida have been announced: • Texas tech entrepreneur Adam Robinson, 44 • His wife, Helen Robinson, 40 • Their two young children, Emma (4) and Charlie (2) • Their nanny, Anita Maria Cetina • Their two family friends, Rachel Reed and Charmi Fehr • Pilot Jeff Gregory, 55 • Co-pilot Nathalia Gadelha Filgueiras, 20– LogKa (@LogKa11) November 2, 2026
🛩 New reconstruction of the final three minutes of the Learjet 60 that crashed in Florida, killing all nine people aboard. @bilawalsidhu synchronizes flight-tracking data, weather radar, satellite imagery, ground footage and uncut ATC audio to reconstruct the aircraft's final moments. The NTSB now says there is evidence that parts of the aircraft may have separated before impact. Investigators are examining severe weather conditions encountered during the flight. The jet descended from approximately 35,000 feet to the ground in just 78 seconds, according to the reconstruction. The cause remains undetermined. ⚠️ A deeply distressing recording. Viewer discretion advised. https://t.co/zy1f4jptfe– The Tectonic (@thetect0nic) November 2, 2026
Согласно публикации издания New York Post, в последние секунды перед тем, как самолет рухнул на землю, голос пилота услышали в радиоэфире авиадиспетчерской службы: он читал молитву "Отче наш".
Адам Робинсон – известный американский технологический предприниматель и мультимиллионер из Техаса, основатель IT-компаний Retention.com и RB2B. Он получил широкое признание в стартап-сообществе как яркий идеолог бутстрэппинга – развития бизнеса на собственные средства без привлечения венчурного капитала.
3 ноября самолет, выполнявший рейс Лондон – Лутон – София, был перенаправлен в Будапешт (Венгрия) из-за угрозы взрыва.