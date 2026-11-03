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Политика

Нурлан Сауранбаев освобожден от должности министра транспорта Казахстана

Нурлан Сауранбаев, экс-министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:07 Фото: gov.kz
Сегодня, 3 ноября 2026 года, Нурлана Сауранбаева освободили от должности министра транспорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан", – сказано в официальной публикации.

Сауранбаев родился 20 мая 1967 года. Окончил среднюю школу №30 в Алматы, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1991) по специальности "политэкономия".

Трудовую деятельность начал в бизнес-структурах, далее с 1997 по 2011 год работал в национальных компаниях в железнодорожной и нефтегазовой отраслях, с 2011 года трудился на должности вице-министра индустрии и новых технологий РК, заместителя министра обороны (2014-2016), акима Шымкента (2017-2018), был заведующим Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы в Администрации президента РК (2019-2021). Также с 2021 по 2025 год занимал должность председателя АО "НК "ҚТЖ".

На пост министра транспорта был назначен в июне 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана заявил, что без развитой транспортно-логистической системы даже сильная сегодня страна завтра может оказаться на грани краха.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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