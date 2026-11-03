#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.64
508.17
5.59
Происшествия

Убийство во Дворце бракосочетания в Актобе: появились новые подробности

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:50 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 3 ноября 2026 года, в Актобе во Дворце бракосочетания произошло убийство. Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, по факту убийства женщины начато уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях писали, что пострадавшая скончалась от ножевых ранений. Стражи порядка изначально рассказали, что по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Его водворили в изолятор временного содержания.

Позднее в полиции поделились новыми сведениями.

"Предварительно установлено, что подозреваемым является бывший сожитель погибшей, между которыми в учреждении возник конфликт по вопросу отказа от родительских прав".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
17:34, Сегодня
Женщину убили во Дворце бракосочетания в Актобе: подозреваемый задержан
Актобе, Ордабасы, футбол, матч, плакат, скандал, полиция
17:29, 19 октября 2026
Чем закончилась история со скандальным плакатом на матче "Актобе" – "Ордабасы"
сувенирные купюры тенге, подозреваемая, задержание
13:48, 19 января 2026
Казахстанка с "новыми банкнотами" тенге привлекла внимание полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
19:07, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Аширбек близок к уходу из "Елимая"
Фото: ATP
18:35, Сегодня
Зверев рассказал, кто удивил его поздравлениями после лидерства в рейтинге ATP
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:12, Сегодня
Алексей Шпилевский может вновь возглавить "Кайрат"
Борьба
17:57, Сегодня
Два борца из Казахстана дисквалифицированы за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: