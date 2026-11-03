Убийство во Дворце бракосочетания в Актобе: появились новые подробности
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 3 ноября 2026 года, в Актобе во Дворце бракосочетания произошло убийство. Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, по факту убийства женщины начато уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях писали, что пострадавшая скончалась от ножевых ранений. Стражи порядка изначально рассказали, что по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Его водворили в изолятор временного содержания.
Позднее в полиции поделились новыми сведениями.
"Предварительно установлено, что подозреваемым является бывший сожитель погибшей, между которыми в учреждении возник конфликт по вопросу отказа от родительских прав".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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