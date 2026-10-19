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Общество

Чем закончилась история со скандальным плакатом на матче "Актобе" – "Ордабасы"

Актобе, Ордабасы, футбол, матч, плакат, скандал, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:29 Фото: Instagram/polisia_aqtobe
Сегодня, 19 октября 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области прокомментировали историю со скандальным плакатом на матче "Актобе" – "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей полицией установлена публикация, на которой девушки демонстрируют плакат негативного содержания во время футбольного матча между командами "Актобе" и "Ордабасы".

"Сотрудниками полиции установлены личности несовершеннолетних. В присутствии родителей с ними проведена профилактическая беседа. Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетние осознали недопустимость своих действий".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Вместе с тем полиция призывает родителей уделять особое внимание воспитанию детей, разъяснять им правила поведения в общественных местах и ответственность за противоправные действия.

Ранее мы писали, что шымкентский "Ордабасы" одержал волевую победу над "Актобе" в гостевом поединке перенесенного 23-го тура казахстанской Премьер-лиги.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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