Женщину убили во Дворце бракосочетания в Актобе: подозреваемый задержан
Фото: Zakon.kz
3 ноября 2026 года во Дворце бракосочетания в Актобе произошло убийство женщины, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях отмечают, что казахстанка скончалась от множественных ножевых ранений.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области уточнили, что возбуждено уголовное дело.
Также по горячим следам установлен и уже задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов и причин совершенного преступления".Асет Калиев, заместитель начальника ДП Актюбинской области
30 октября 2026 года мы писали о том, что в поселке Кушмурун Костанайской области погиб пятилетний мальчик. По подозрению в убийстве задержан мужчина.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript