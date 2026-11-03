Женщину убили во Дворце бракосочетания в Актобе: подозреваемый задержан

3 ноября 2026 года во Дворце бракосочетания в Актобе произошло убийство женщины, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях отмечают, что казахстанка скончалась от множественных ножевых ранений.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области уточнили, что возбуждено уголовное дело.

Также по горячим следам установлен и уже задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов и причин совершенного преступления". Асет Калиев, заместитель начальника ДП Актюбинской области

30 октября 2026 года мы писали о том, что в поселке Кушмурун Костанайской области погиб пятилетний мальчик. По подозрению в убийстве задержан мужчина.